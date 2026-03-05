Amasya'da Çocuklara İftar Programı - Son Dakika
Amasya'da Çocuklara İftar Programı

Amasya\'da Çocuklara İftar Programı
05.03.2026 21:30
Taşova'da düzenlenen iftar programında birlik ve dayanışma vurgulandı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde çocuklara yönelik iftar programı düzenlendi.

Kaymakam Salih Kartal, Belediye Sosyal Tesislerinde düzenlenen programda ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının ön plana çıktığını belirti.

Paylaşma ve dayanışma kültürünün önemine dikkati çeken Kartal, "Gönül soframızda paylaşılan her lokma, kardeşliğimizi ve güçlü bağlarımızı bir kez daha pekiştirdi. Her türlü ihtiyacınızda yanınızda olacağımızı bilmenizi istiyor, mutlu olmanızı hedefliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin olduğu yerde kimse kimsesiz değildir. Devletimiz tüm imkanlarıyla her zaman evlatlarımızın yanındadır. Bizlerde ilçemizde bu hassasiyetle çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

22:23
