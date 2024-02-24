Amasya'da Dijital Bağımlılık Çalıştayı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Amasya'da Dijital Bağımlılık Çalıştayı düzenlendi

Amasya\'da Dijital Bağımlılık Çalıştayı düzenlendi

Amasya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Dijital Bağımlılık Çalıştayı'na Amasya Valisi Yılmaz Doruk ve birçok kurum temsilcisi katıldı. Çalıştayda, teknoloji bağımlılığı konusunda konferans da verildi.

24.02.2024 18:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, Dijital Bağımlılık Çalıştayı düzenlendi.

Kentte bulunan bir otelde düzenlenen çalıştaya, Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Veysel Topkaya, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şahin, proje ortağı olan kurum ve kuruluşların yetkilileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Vali Doruk, burada yaptığı konuşmada, teknolojinin hayatın her alanına girdiği bir çağda yaşanıldığını söyledi.

Günümüzde insanların artık yüz yüze etkileşimden daha çok çevrimiçi ortamlarda iletişime geçmeye başladığını ifade eden Doruk, "Çocukları ve gençlerimizi dijital dünyanın tehlikelerinden korumak, ülkemizin geleceği açısından da büyük önem taşımaktadır. Dijital Bağımlılık Çalıştayı da projemizin amaçları doğrultusunda, alanında uzman konuşmacıların yer alacağı ve bu alanda yapılması gerekenlerin ele alınacağı bir etkinlik olacaktır. Bu düşüncelerle çalıştayımızın başarılı geçmesini temenni ediyor, katkı sunacak tüm katılımcılara da teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Doç. Dr. Kemal Özcan tarafından "Teknoloji Bağımlılığı" konusunda konferans verildi.

Kaynak: AA

Amasya, Teknoloji, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya'da Dijital Bağımlılık Çalıştayı düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2024 19:34:21. #1.13#
SON DAKİKA: Amasya'da Dijital Bağımlılık Çalıştayı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement