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Amasya'da Fidan Dikimi Etkinliği

Amasya\'da Fidan Dikimi Etkinliği

Amasya'nın Taşova ve Hamamözü ilçelerinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidanlar dikildi.

11.11.2024 16:23
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Amasya'nın Taşova ve Hamamözü ilçelerinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidanlar toprakla buluşturuldu.

Taşova İlçe Müftülüğü bahçesinde" Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes" sloganıyla düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Salih Kartal, daire amirleri ve öğrenciler katıldı.

Taşova Orman İşletme Müdürü Levent Morkan, fidan dikim çalışmalarının uzun süredir sürdüğünü söyledi.

Morkan, "Bu alanda toplam 500 dikimi yapılacak. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmanın ardından katılımcılar diktikleri fidanlara can suyu verdi.

Orman İşletme Müdürlüğünce alanda fidan dağıtımı da yapıldı.

Hamamözü

Hamamözü'ndeki tören Orman Toplu Koruma mevkisinde gerçekleştirildi.

Kaymakam Büşra Erdoğan, ormanların sadece geçmişten alınan bir miras olmadığını, geleceğe bırakılacak bir emanet olduğunu belirterek, "Geleceğe bir ışık olsun diye bu fidanlarımızı dikeceğiz, ülkemizin geleceği için ormanlarımızı ve yeşili korumalıyız." dedi.

Törene, Belediye Başkanı Cihan Demir ve protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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