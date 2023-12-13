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Amasya'da firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Amasya'da firari hükümlü yakalandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde aranan bir hükümlü, kardeşinin evinde yakalandı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Amasya\'da firari hükümlü yakalandı
13.12.2023 - 16:41,
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğünce aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda "Ateşli silahlarla mermileri satın alma taşıma veya bulundurma, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, silahla tehdit, hakaret" suçlarından 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan M.K, kardeşinin evinde yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Amasya'da firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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