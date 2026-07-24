Amasya\'da Fırtına Zararları İncelendi

Amasya Valisi Önder Bakan, Taşova ilçesinde fırtına, dolu ve sağanak yağıştan etkilenen köylerde incelemelerde bulundu.

Vali Bakan, dün akşam saatlerinde ilçede etkili olan olumsuz hava koşullarından zarar gören Mercimek ve Çaydibi köylerini ziyaret etti.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan, afette can kaybı yaşanmamasının en büyük teselli olduğunu vurguladı.

Fırtınanın yaklaşık 10-15 dakika sürdüğünü belirten Bakan, şunları kaydetti:

"Çaydibi köyümüzde maddi zarar gören vatandaşlarımız oldu. Allah'a şükür herhangi bir vatandaşımızı kaybetmedik. Hafif yaralanan bir vatandaşımız hastaneye kaldırıldı, gerekli kontrollerinin ardından sağlıklı şekilde evine döndü. Evlerimiz, hayvanlarımız ve tarımsal alanlarımızda oluşan zararlar İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, Kaymakamlığımız ve AFAD İl Müdürlüğümüz tarafından titizlikle tespit ediliyor. Kimsenin aklında bir soru işareti kalmasın. Geçen yıl zirai don, kısa süre önce de sel felaketi yaşadık. Devletimiz güçlüdür. Yapılabilecek tüm destek ve yardımlar sağlanacaktır. Yeter ki hasar tespitleri doğru ve gerçekçi şekilde yapılsın."

Vali Önder Bakan'a ziyaretlerinde Taşova Kaymakamı Turan Bayram, Belediye Başkanı Ömer Özalp, Amasya İl Özel İdare Genel Sekreteri Erdin Acar ve ilgili kurum amirleri eşlik etti.