Amasya\'da Gaziler Günü kortej yürüyüşüyle başladı, Vali Bakan da katıldı

Amasya'da Gaziler Günü kortej yürüyüşüyle başladı, Vali Bakan da katıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Amasya'da Gaziler Günü anma etkinlikleri, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen kortej yürüyüşüyle başladı. Pirinççi Mahallesi'nden Yavuz Selim Meydanı'na kadar süren yürüyüşe Vali Önder Bakan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu ile gaziler katıldı; ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Amasya'da Gaziler Günü anma etkinlikleri, kortej yürüyüşüyle başladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüş, Pirinççi Mahallesi'nde başlayıp Yavuz Selim Meydanı'nda sona erdi.
Yürüyüşe Vali Önder Bakan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu ile gaziler katıldı.
Yürüyüşün ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Kaynak: AA
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