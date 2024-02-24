Amasya'da gaziler, öğrencilerle kahramanlık hikayelerini paylaştı - Son Dakika
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Amasya'da gaziler, öğrencilerle kahramanlık hikayelerini paylaştı

Amasya\'da gaziler, öğrencilerle kahramanlık hikayelerini paylaştı

Amasya'da başlatılan 'Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları Projesi' kapsamında öğrenciler, gazilerle bir araya gelerek tarih bilinci ediniyor. Proje, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştiriliyor.

24.02.2024 13:42
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Amasya'da "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları Projesi" kapsamında öğrenciler, gazilerle bir araya geliyor.

Eğitim çağındaki çocukların gaziler ile bir araya gelmeleri, yapılan fedakarlıkları birinci ağızdan dinlemeleri ve tarih bilinci edinerek geleceğe yön vermeleri amacıyla başlatılan proje, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Amasya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda Amasya Mehmet Varinli İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte gaziler, öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti, hayat ve kahramanlık hikayelerini paylaştı.

"Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları Projesi"nin diğer okullarda da uygulanacağı belirtildi.

Kaynak: AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Amasya, Güncel, Son Dakika

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