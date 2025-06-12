Amasya\'da Gıda Zehirlenmesi Şüphesi

Amasya'da asker eğlencesinde verilen yemeğin ardından rahatsızlanan 39 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Hacılar Meydanı Mahallesi'nde bir evde düzenlenen asker eğlencesine katılan çok sayıda kişi, verilen yemeğin ardından rahatsızlandı.

Rahatsızlanan kişilerden bir kısmı sağlık ekipleri tarafından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bir kısmı ise mide ağrısı, bulantı ve kusma şikayetiyle aynı hastanenin acil servisine başvurdu.

Hastanede tedavi altına alınan 39 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.