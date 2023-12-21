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Amasya'da Helikopter Destekli Trafik Denetimi - Son Dakika
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Amasya'da Helikopter Destekli Trafik Denetimi

Amasya'da polis ekipleri tarafından trafikteki olumsuzlukları önlemek amacıyla helikopter destekli denetim yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, belirli bölgelerde tedbir alarak, helikopterle trafik yoğunluğunu denetledi. Samsun, Çorum ve Tokat kara yolunu kontrol eden ekipler, kural ihlali yapan sürücüleri kara ekiplerine bildirdi. Denetimde hatalı sürücülere işlem yapılırken, Amasya Valisi Yılmaz Doruk da trafik güvenliğinin önemine vurgu yaparak, sürücülerin trafik kurallarına uymaları gerektiğini belirtti.

Amasya\'da Helikopter Destekli Trafik Denetimi
21.12.2023 - 14:37,
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Amasya'da polis ekiplerince, trafikteki olumsuzlukları önlemeye yönelik helikopter destekli denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, belirli bölgelerde tedbir alarak, helikopterle kentteki trafik yoğunluğunu denetledi.

Samsun, Çorum ve Tokat kara yolunu kontrol eden ekipler, kural ihlali yapan sürücüleri kara ekiplerine bildirdi.

İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt'un da katıldığı denetimde uygulama noktalarında durdurulan hatalı sürücüler hakkında işlem yapan ekipler, uyarıda da bulundu.

Amasya Valisi Yılmaz Doruk, gazetecilere, denetimlerin trafik güvenliğinin sağlanması için yapıldığını belirterek, "Sürücüler hep radar arıyor ama havadan da denetim yapılıyor. Herkes trafik kurallarına uymalı." ifadesini kullandı.

İl sınırlarındaki kara yollarından günde 30 bin, bayram tatilleri süresinde ise 100 bine yakın aracın geçiş yaptığına işaret eden Doruk, şunları kaydetti:

"Yıl başından bu yana ilimizde 15 ölümlü, 1232 yaranmalı, 1260 da maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Yaşanan bu kazaların asgari seviyelere düşürülmesi için gerek eğitim, gerek bilgilendirme, gerekse trafik uygulamalarımız aralıksız devam edecektir. Bizler vatandaşlarımıza ceza uygulamadan önce trafik bilinci oluşturma yöntemini izliyoruz. Buna karşın trafikte kural ihlali yapanlara da imkan tanımayacağımızı belirtmek istiyorum."

Kaynak: AA
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