Amasya'da İftar Buluşmaları

Amasya'da, Taşova Belediye personeli iftarda bir araya geldi.

Belediye sosyal tesislerinde düzenlenen iftar programında Belediye Başkanı Ömer Özalp, personel ile sohbet etti.

Personelin Kadir Gecesi'ni ve Ramazan Bayramı'nı kutlayan Özalp, "İlçemize birlikte hizmet ettiğimiz personel ile bir arada olmaktan dolayı mutluyuz. Amacımız halkımızın daha rahat ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için çalışmalarımıza devam etmek. Hizmetlerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum." dedi.

Kaymakam Arslan Kızılcaören köyünde iftara katıldı

Hamamözü Kaymakamı Ertuğrul Arslan, Kızılcaören köyünde vatandaşlarla birlikte iftar yaptı.

Kaymakam Arslan'a MHP İlçe Başkanı Kemal Yılmaz, İl Genel Meclisi üyeleri Mehmet Şükrü Arslan ve Selahattin Yayla eşlik etti.

İftar programının ardından Kaymakam Arslan, Kadir Gecesi dolayısıyla Hamamözü Merkez Arkutbey Camisi'nde düzenlenen programa katıldı.

Gümüşhacıköy Kaymakamı Güneş, hafızlık öğrencileriyle iftarda buluştu

Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, Garip Hafız Kur'an Kursu'nda eğitim gören hafızlık öğrencileriyle iftar programında bir araya geldi.

İftar öncesinde öğrencilerle sohbet eden Güneş, kursun faaliyetleri hakkında İlçe Müftüsü Adem Verim'den bilgi aldı.

Ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendirdiğini belirten Güneş, geleceğin hafız adaylarıyla aynı sofrayı paylaşmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Amasya'da "Hafız Kal Yarışması"nın finali yapıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülen "Hafız Kal Yarışması"nın Amasya il finali gerçekleştirildi.

İl Müftüsü İbrahim Yavuz'un başkanlık ettiği yarışmada, Hattat Hamdullah İmam Hatip Ortaokulu öğretmenlerinden Mithat Bulut, Amasya'yı bölge yarışmasında temsil etme hakkı kazandı.

Yarışma sonunda Yavuz, Bulut'u tebrik ederek, hediye sundu.