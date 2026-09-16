Amasya\'da İlköğretim Haftası törenle başladı, yaklaşık 51 bin öğrenci dersbaşı yaptı

Amasya'da 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlaması ve İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, Zübeyde Hanım Üçler İlkokulu'nda düzenlenen programda, yeni eğitim-öğretim yılının öğrencilere ve eğitim camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Tüm eğitim kadrosuyla kenetlenerek bilgiyi sanatın estetik zarafetiyle, aklı ise kadim değerleriyle buluşturup geleceğe aktaracak yürüyüşe bir kez daha başladıklarını belirten Katipoğlu, "Okul sıralarıyla ilk kez tanışan küçük yavrularımızın taze heyecanını ve sınıflarımızı şenlendiren yaklaşık 51 bin öğrencimizin gözlerindeki ışıltıyı hissederek yeni ders yılına adım atıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunları gösterisi sergilendi.

Programa Vali Önder Bakan, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu, İl Emniyet Müdürü Ayhan Saraç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ramazan Yiğit, Amasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Burak Kurşun ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.