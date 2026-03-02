Amasya'da İran'a Yönelik Saldırılara Protesto - Son Dakika
Amasya'da İran'a Yönelik Saldırılara Protesto

Amasya\'da İran\'a Yönelik Saldırılara Protesto
02.03.2026 23:28
GÖK-BİR üyeleri, ABD ve İsrail'in İran saldırılarını protesto etti ve dua etti.

Amasya'da, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları protesto edildi.

Gönüllü Kuruluşlar Birliği (GÖK-BİR) üyeleri, Hz. Ömer Camisi'nde teravih namazı kıldıktan sonra ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Eylemde vatandaşlar "ABD-İsrail vahşetine sessiz kalmak insanlık suçlarına ortak olmaktır", "Katil İsrail, Katil ABD", "Hitler'i bile imrendiren zulüm imparatorluğunuz yıkılacak" yazılı pankartlar taşıdı.

Grup adına açıklama yapan Kerem Camcı, İran'ın uluslararası hukukun hiçe sayılarak kuşatıldığını söyledi.

Açıklamanın ardından vatandaşlar, saldırıların sona ermesi için dua etti.

Kaynak: AA

Güvenlik, İsrail, Amasya, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya'da İran'a Yönelik Saldırılara Protesto - Son Dakika

3.03.2026 00:42:46
SON DAKİKA: Amasya'da İran'a Yönelik Saldırılara Protesto - Son Dakika
