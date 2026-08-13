Amasya\'da İtfaiye Aracı ile Otomobil Çarpıştı

AMASYA'da yangına müdahale etmek için yola çıkan itfaiye aracı, kavşakta otomobille çarpıştı. Otomobil sürücüsü Talha M.'nin hafif yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Helvacı Kavşağı'nda meydana geldi. Merkeze bağlı Mahmatlar köyündeki yangına müdahale etmek için yola çıkan itfaiye aracı, kavşakta Talha M. yönetimindeki 05 AEJ 720 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, refüjde bulunan elektrik direğine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Talha M. hafif yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Talha M.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye aracının yangına müdahale için seyir halinde olduğu bildirildi. Kaza anı mobese kamerasına yansıdı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.