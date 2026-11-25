Amasya'da Kral Kaya Mezarları ve Harşena Kalesi 25 Kasım'da turuncuyla aydınlatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Amasya Valiliği öncülüğünde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Kral Kaya Mezarları, Harşena Kalesi ve Yalıboyu evleri turuncu ışıkla aydınlatıldı. BM'nin simge rengi olan turuncu, kentte anlamlı bir görüntü oluşturdu.
Amasya'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında tarihi yapılar turuncuya büründü.
Amasya Valiliği öncülüğünde gerçekleştirilen farkındalık çalışmasında, kentin binlerce yıllık tarihine tanıklık eden Kral Kaya Mezarları, Kızlar Sarayı ve Harşena Kalesi ile Yalıboyu evleri turuncu renkle aydınlatıldı.
Birleşmiş Milletler tarafından kadına yönelik şiddetle mücadelenin simge rengi olarak kabul edilen turuncu ışıklarla aydınlatılan yapılar, kentte anlamlı bir görüntü oluşturdu.
Kaynak: AA
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