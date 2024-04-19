Amasya'da lise öğrencileri Şehitler Haftası dolayısıyla temizlik yaptı - Son Dakika
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Amasya'da lise öğrencileri Şehitler Haftası dolayısıyla temizlik yaptı

Amasya\'da lise öğrencileri Şehitler Haftası dolayısıyla temizlik yaptı

Amasya'nın Suluova ilçesinde bulunan Şehitler Haftası dolayısıyla Şehitliği'nde temizlik yapan lise öğrencileri, şehit mezarlarını sulayarak dua etti. Etkinlikte öğrencilere milli ve manevi duygular aşılanırken, şehitlere vefa ve minnet duyguları ifade edildi.

19.04.2024 14:22
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Amasya'nın Suluova ilçesinde lise öğrencileri, Şehitler Haftası dolayısıyla Suluova Şehitliği'nde temizlik yaptı.

Şehit Muharrem Saygün Anadolu Lisesi Müdürü Ensar Salman ve öğrenciler, şehitliğin genel temizliğini ve bakımını yaparak, şehit mezarlarını suladı.

Temizliğin ardından Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Salman, kendilerini çok duygulandıran bir etkinlik olduğunu ifade ederek, "Öğrencilerimize milli ve manevi duyguları aşılayabilmek, bizlere bu güzel vatanımızı canları pahasına miras bırakan şehitlerimize vefa ve minnet duygularımızı ifade edebilmek, emanetlerine sahip çıktığımızı gösterebilmek için bu çalışmayı gerçekleştirdik. Vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin refah ve huzuru için canlarını veren tüm şehirlerimiz ile vefat eden tüm gazilerimizi minnet ve saygıyla yad ediyoruz." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Suluova, Amasya, Güncel, Son Dakika

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