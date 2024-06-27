Amasya'da menengiç ormanı aşılamayla 'fıstık' gibi oldu - Son Dakika
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Amasya'da menengiç ormanı aşılamayla 'fıstık' gibi oldu

Amasya'nın Taşova ilçesinde doğal olarak yetişen yabani menengiç ağaçlarına Gaziantep'ten getirilen Antep fıstığı aşılandı. Geçen yıl olumlu sonuçlarının görüldüğü çalışma genişletildi. Amasya Orman Bölge Müdürlüğü'nün uyguladığı projeyle verimli hale dönüşecek menengiç ormanları Taşova ilçesindeki köylüler için yeni bir gelir kapısı olacak.

27.06.2024 15:53
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Amasya'da menengiç ormanı aşılamayla 'fıstık' gibi oldu

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesinde doğal olarak yetişen yabani menengiç ağaçlarına Gaziantep'ten getirilen Antep fıstığı aşılandı. Geçen yıl olumlu sonuçlarının görüldüğü çalışma genişletildi. Amasya Orman Bölge Müdürlüğü'nün uyguladığı projeyle verimli hale dönüşecek menengiç ormanları Taşova ilçesindeki köylüler için yeni bir gelir kapısı olacak.

Menengiç ağaçları fıstık gibi oldu, proje genişletildi

Geçen yıl yapılan aşılama çalışmasında verim alınınca bu yılda aynı mevkide uygulama genişletildi. Geçen yıl Gaziantep'ten getirilen Antep fıstıkları menengiç ağaçlarına aşılandı. 150 ağaca Antep fıstığı aşısı yapıldı. Bu yıl da genişletilen çalışmayla 800'e yakın menengiç ağacı da fıstık gibi olacak. Gaziantep'ten Amasya'ya aşılama çalışması için gelen Hamit Bozkurt, "Taşova orman sahasında menengiç ağaçlarına Antep fıstığı aşısı yapmaya geldik. İnşallah güzel ve başarılı olur. Canlı ve düzgün gözlerden menengiçe aşılayacağız. Aldığımız gözün kabuğunun sakızın ana kabuğuyla temas yapması lazım. Kaynama buradan yapılıyor. Sonra sıkıca bağlayarak bitiriyoruz" dedi.

"Orman köylülerimize yeni bir gelir kapısı oluşturmak istiyoruz"

Aşılama çalışmalarını Taşova Orman İşletme Müdürü Levent Morkan'da takip etti. Çambükü köyünde 7 hektar alanda Gaziantep'ten getirilen 5 kişilik ekibin menengiç ağaçlarına Antep Fıstığı aşıladığına değinen İşletme Müdürü Morkan, "Ormanlarımızda doğal olarak gelişim göstermiş, yıllarca sadece yakacak olarak kullanılmış menengiç ağaçlarına Antep Fıstığı aşılayarak ekonomik değer üretmek ve orman köylülerimize yeni bir gelir kapısı oluşturmak istiyoruz" diye konuştu. Geçen yıl bin 200 adet kalem aşı çalışması yaparak başarılı sonuçlar elde edildiğini hatırlatan Morkan, "Şimdi ise Çambükü köy mevkiinde 7 hektar alanda 5 kişilik bir ekiple 6 gün içerisinde 2 bin adet göz aşışı yapmayı hedefliyoruz. Bu çalışmalarımıza ilaveten ormanlarımızda doğal olarak yetişen yabani tür meyve ağaçlarını da aşılayarak yaban hayatının devamına yardımcı olmaya devam ediyoruz. Çalışmaların bölgemiz için hayırlı olmasını diliyor emeği geçenlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Amasya'da menengiç ormanı aşılamayla 'fıstık' gibi oldu - Son Dakika

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