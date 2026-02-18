Amasya\'da yemeğin ardından rahatsızlanan 22 kişi hastaneye kaldırıldı

Amasya'da düzenlenen bir programda yenilen yemeğin ardından rahatsızlanan 22 kişi hastaneye başvurdu.

MEVLİTTE YEDİKLERİ TAVUKLU PİLAV HASTANELİK ETTİ

Valilikten yapılan açıklamada, Şeyhcui Mahallesi'nde bir aile tarafından düzenlenen mevlit programında ikram edilen tavuklu pilavdan yiyen 22 kişinin hastanelerin acil servisine başvurduğu belirtildi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Rahatsızlanan vatandaşların genel sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı, tıbbi takip ve tedavilerinin devam ettiği aktarılan açıklamada, olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldığı ifade edildi. Açıklamada, rahatsızlanan vatandaşlara acil şifa temennisinde bulunuldu.