Amasya'da Minibüs Devrildi: 8 Yaralı

05.03.2026 16:19
Amasya'da minibüsün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

AMASYA'da minibüsün yoldan çıkarak tarlaya devrildiği kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Gözlek yolu mevkisinde meydana geldi. D.B. yönetimindeki 58 NE 644 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada sürücü ile minibüste bulunan 7 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Toplam 8 yaralı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

