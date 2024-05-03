Amasya\'da Orman Yangınlarına Karşı Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

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Tarım ve Orman Bakanlığınca orman yangınlarının önlenmesi ve toplumsal farkındalık oluşturulması amacıyla Amasya'nın Taşova ilçesinde "Orman Benim" etkinliği gerçekleştirildi.

Taşova Orman Parkı'nda düzenlenen programa, Kaymakam Efe Kılıç, Taşova Orman İşletme Müdürlüğü personeli ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte çevredeki çöpler toplandı.

Daha sonra katılımcılara, orman yangınlarının nedenleri ve orman yangınlarını önlemek için alınabilecek tedbirlere ilişkin bilgi verildi.