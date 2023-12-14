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Amasya'da otomobilin bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Amasya'da otomobilin bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

Amasya'da Ali Osman Ö. idaresindeki bir otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan sürücü ve araçta bulunan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Amasya\'da otomobilin bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı
14.12.2023 - 15:39,
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Amasya'da otomobilin bariyere çarpması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ali Osman Ö. idaresindeki 55 RA 447 plakalı otomobil, Turhal-Amasya kara yolunun Kapıkaya mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaranan sürücü ile araçta bulunan Yasin G, kaldırıldıkları Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
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