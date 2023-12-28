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Amasya'da Polis Ekipleri Tarafından Huzur ve Güven Uygulaması Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Amasya'da Polis Ekipleri Tarafından Huzur ve Güven Uygulaması Gerçekleştirildi

Amasya'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından genel güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla 57 ekip ve 305 personelle asayiş uygulaması yapıldı. Uygulama kapsamında 3 bin kişi sorgulandı, 389 araç ve 156 umuma açık iş yeri kontrol edildi. Uygulama sonucunda bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 9 kişi hakkında adli işlem yapıldı, 13 araca ceza uygulandı ve 4 umuma açık yerde idari işlem gerçekleştirildi.

Amasya\'da Polis Ekipleri Tarafından Huzur ve Güven Uygulaması Gerçekleştirildi
28.12.2023 - 14:51,  Güncelleme: 14:51
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Amasya'da polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik 57 ekip ve 305 personelle asayiş uygulaması yapıldı.

Uygulama kapsamında 3 bin kişi sorgulandı, 389 araç, 156 umuma açık iş yeri kontrol edildi.

Uygulamada bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 9 kişi hakkında adli işlem yapıldı, 13 araca ceza uygulandı, 4 umuma açık yere de idari işlem gerçekleştirildi.

Kaynak: AA
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