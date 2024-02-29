Amasya'da polisler, ilkokul öğrencileriyle futbol maçı yaptı - Son Dakika
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Amasya'da polisler, ilkokul öğrencileriyle futbol maçı yaptı

Amasya\'da polisler, ilkokul öğrencileriyle futbol maçı yaptı

Amasya'da Vali Hüseyin Poroy İlkokulu öğrencileri, polislerle futbol maçı yapmak isteklerini ileterek polislerin sürpriz ziyaretiyle karşılaştı. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri öğrencilerle maç yaparak, görevleri ve birimleri hakkında bilgiler verdi.

29.02.2024 16:05  Güncelleme: 16:07
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Amasya'da polisler, ilkokul öğrencilerinin teklifini ger çevirmeyerek öğrencilerle futbol maçı yaptı.

Vali Hüseyin Poroy İlkokulu öğrencileri, Amasya İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt'a ulaşarak polislerle futbol maçı yapmak isteklerini iletmeleri üzerine polisler okula sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri öğrencilerle okulun bahçesinde futbol maçı yaptı.

Maç sonrası polisler, görevleri ve birimleri hakkında öğrencilere bilgiler verdi.

Kaynak: AA

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Amasya, Spor, Güncel, Son Dakika

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