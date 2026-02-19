Amasya\'da Ramazan Geleneği: Bando Konseri

Amasya'da iftar saatlerinde tarihi Harşena Kalesi'ne çıkarak konser veren belediye bandosu, 162 yıllık geleneği bu ramazanda da devam ettirdi.

İftara yakın saatlerde üstü açık otobüsle şehirde dolaşan bando ekibi kahramanlık türküleri ve popüler türküleri seslendirdi. Bando ekibi, daha sonra Harşena Kalesi'ne çıkarak iftar saatine kadar bir mini konser daha verdi.

Ardından ilk iftar topunu Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz ve Belediye Başkanı Turgay Sevindi birlikte ateşledi.

Vali Bakan, bir ramazan ayına daha ulaşmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, "Ramazanın en güzel yakıştığı şehirlerden bir tanesi hakikaten Amasya. Bugün de milletvekillerimizle, il protokolümüzle buradayız. 162'ncisi gerçekleştirilen Amasya Kalesi'nden ilk iftar için topun atılmasıyla birinci günümüzü tamamlamış olacağız. Bu geleneğin inşallah ilelebet daim olmasını diliyorum. Vatandaşlarımıza bereketli, hayırlı, huzurlu bir ramazan diliyorum tekrar." dedi.

Amasya Belediyesi Bando Şefi Hakan Dinçer ise bu yıl geleneklerinin 162'nci yılı olduğuna işaret ederek, "Her yıl olduğu gibi Harşena Dağı'nda Amasya halkına marşlar, güncel şarkılar söyledik. Telefonla bizleri arayıp istekte bulunmakta vatandaşlarımız. Biz de bu geleneği devam ettirdiğimiz için mutlu ve gururluyuz." ifadesini kullandı.