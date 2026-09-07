Amasya'da Sabuncuoğlu Şerefeddin Müzik Terapi Sempozyumu düzenlendi - Son Dakika
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Amasya'da Sabuncuoğlu Şerefeddin Müzik Terapi Sempozyumu düzenlendi

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Amasya'da tarihi Bimarhane'de düzenlenen sempozyumda müziğin iyileştirici gücü modern bilimsel verilerle ele alındı. Uzmanlar, Selçuklu ve Osmanlı dönemindeki müzikle tedavi yöntemlerini hatırlatarak kentin bu alandaki tarihsel liderliğine dikkat çekti.

Amasya'da, Osmanlı döneminin ünlü hekimlerinden Sabuncuoğlu Şerefeddin adına Müzik Terapi Sempozyumu düzenlendi.

Amasya Belediyesi koordinatörlüğünde ve Amasya Üniversitesi Rektörlüğünün katkılarıyla tarihi Amasya Bimarhanesi'nde gerçekleştirilen sempozyumda, müzik eşliğinde müziğin iyileştirici, birleştirici ve tedavi edici gücü modern bilimsel verilerle ele alındı.

Sempozyumda sunum yapan Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, müziğin terapideki kültürel faktörünü ve tarihsel gelişim süreçlerini aktardı. Prof. Dr. Levent Öztürk ve Prof. Dr. Şükrü Torun ise müzikle terapinin beyin sağlığı, nöroloji, demans ve psikoloji üzerindeki klinik etkilerini bilimsel verilerle dinleyicilere sundu. Doç. Dr. Oktay Alver de Amasya Bimarhanesi'nin tıp tarihindeki yeri ve geçmişte burada uygulanan müzikle tedavi metotları hakkında bilgi verdi.

Uzmanlar, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde akıl hastalarının su sesi ve özel müzik makamlarıyla tedavi edildiği Amasya Bimarhanesi'nin (Darüşşifa) bu alandaki öncü rolünü hatırlatarak, kentin ruh sağlığı ve müzikle tedavi alanındaki tarihsel liderliğine dikkati çekti.

Programa, Amasya Valisi Önder Bakan, Belediye Başkan Yardımcısı Bekdemir İşbilir, akademisyenler, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA

Selçuklu, Osmanlı, Amasya, Kültür, Güncel, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya'da Sabuncuoğlu Şerefeddin Müzik Terapi Sempozyumu düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Amasya'da Sabuncuoğlu Şerefeddin Müzik Terapi Sempozyumu düzenlendi - Son Dakika
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