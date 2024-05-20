Amasya'da şehit mezarlarında karekod uygulaması başlatıldı - Son Dakika
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Amasya'da şehit mezarlarında karekod uygulaması başlatıldı

Amasya\'da şehit mezarlarında karekod uygulaması başlatıldı

Amasya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından şehit mezarlarında karekod uygulaması başlatıldı. Şehit Yakınları ve Gaziler Birimi tarafından Amasya şehitliğinde ve ilçelerde, şehit mezarlarına uygulanan karekod uygulaması sayesinde vatandaşlar şehitlerin öz geçmişi ve nerede şehit olduklarıyla ilgili bilgilere ulaşabilecek.

20.05.2024 15:10
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Amasya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından şehit mezarlarında karekod uygulaması başlatıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şehit Yakınları ve Gaziler Birimi tarafından Amasya şehitliğinde ve ilçelerde, şehit mezarlarına uygulanan karekod uygulaması sayesinde vatandaşlar şehitlerin öz geçmişi ve nerede şehit olduklarıyla ilgili bilgilere ulaşabilecek.

Telefon üzerinden okutulan karekod, kullanıcıyı Amasya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü internet sitesine yönlendirerek, şehit bilgilerine ulaşılmasını sağlıyor.

Amasya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Murat Gökhan Keskin, şehitlerin hatıralarının unutulmaması için böyle bir projeyi uygulamaya koyduklarını söyledi.

Şehitlerin kahramanlıklarını gelecek nesillerin iyi bilmesi gerektiğini ifade eden Keskin, şunları kaydetti:

"Bu kahramanlık öykülerinden bütün halkımızın, bütün ziyaret eden insanların faydalanması adına, teknolojinin getirmiş olduğu yeniliklerden de faydalanarak böyle bir karekod uygulamasını Amasya Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak başlatmış bulunmaktayız. Bu vesileyle şehitlerimizi ziyarete gelen misafirlerimizin şehitlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almalarını sağlamayı amaçlamaktayız. İlimiz merkez ve tüm ilçelerde bu projeyi başlatmış bulunmaktayız."

Kaynak: AA

Amasya, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Amasya'da şehit mezarlarında karekod uygulaması başlatıldı - Son Dakika
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