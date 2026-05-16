Amasya'da Sel Tarım Arazilerini Vurdu

16.05.2026 11:12
Amasya'da sağanak sonrası Yeşilırmak'ın taşması çok sayıda serayı ve tarım arazisini su bastı.

AMASYA'da etkili olan sağanak sonrası Yeşilırmak'ın taşmasıyla çok sayıda köyde seralar ve tarım arazileri zarar gördü. Bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Sağanakların ardından merkeze bağlı Büyükkızılca, Aksalur, Ovasaray, Çayköy ve Karaköprü köylerinde taşkın meydana geldi. Taşkın nedeniyle çok sayıda sera ile tarım arazisi sular altında kaldı. Özellikle Büyükkızılca köyündeki seralarda büyük çapta zarar oluştu.

'SERALARIMIZ SU İÇİNDE, DESTEK BEKLİYORUZ'

Çiftçi Onur Sarı'ya ait seralardaki domates ve salatalık fideleri su altında kaldı. Serasında ciddi zarar meydana geldiğini ifade eden Sarı, "Yeşilırmak'ın taşması sonucu sel oldu, ırmak taştı. Seralarımız sular altında kaldı. Binlerce dönüm sera zarar gördü. Kangallarımız, borularımız zarar gördü, naylonlarımız yırtıldı. Sadece burası değil. Ovasaray, Karaköprü, Aksalur ve Çayköy bölgelerinde de çok sayıda yer, sular altında kaldı. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. İlgili birimlerin gelip zararlarımızı görmesini istiyoruz. Seralarımızın içinde hasada yakın domatesler ve salatalık fideleri vardı. Hepsi suyun altında kaldı. Çok kötü durumdayız" dedi.

Yetkililerin bölgede inceleme ve hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

