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Amasya'da soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika
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Amasya'da soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Amasya\'da soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Amasya'da soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için Doğa Koruma ve Milli Parklar Amasya Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 750 kilogram yem takviyesi yapıldı. Olumsuz hava koşullarının devam etmesi halinde yemleme çalışmaları aralıklarla devam edecek.

03.02.2024 17:03
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Amasya'da soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Amasya Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, doğada yem bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının beslenmesi için kentin belirli noktalarına 750 kilogram yem takviyesi yaptı.

Olumsuz hava koşullarının devam etmesi halinde yemleme çalışmasının aralıklarla devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Amasya'da soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika
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