Amasya'da Tarihi Eser Kaçakçılığını Engelleme Başarısı - Son Dakika
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Amasya'da Tarihi Eser Kaçakçılığını Engelleme Başarısı

Amasya\'da Tarihi Eser Kaçakçılığını Engelleme Başarısı

Amasya Valisi Yılmaz Doruk, tarihi eser kaçakçılığını engelleyen 2 bekçiye başarı belgesi verdi. Vali Doruk, bir kamyonette tarihi eser olduğu bilgisine ulaşarak Emniyet Müdürlüğüne bilgi veren bekçileri tebrik etti. Bekçilerin dikkatli davranışları sayesinde 26 küp Bizans ve Osmanlı dönemine ait tarihi eser bulunmuş ve kaçakçılık önlenmiştir.

27.05.2024 14:29
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Amasya'da tarihi eser kaçakçılığını engelleyen 2 bekçiye Amasya Valisi Yılmaz Doruk tarafından başarı belgesi verildi.

Amasya Valiliğinde düzenlenen programda Vali Doruk, bir kamyonette tarihi eser olduğu bilgisine ulaştıktan sonra kamyoneti durdurup Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bilgi veren, kamyonette Bizans ve Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 26 küpün bulunmasını sağlayan Emniyet Müdürlüğüne bağlı iki mahalle bekçisini ağırladı.

Vali Doruk, bekçiler Muhammed Kara ve Ömer Çaycı'ya başarı belgelerini takdim etti.

Bekçilerin 8 Mayıs 2024 tarihinde yaptıkları bir devriye sırasında çok dikkatli davranmaları sonucu önemli bir başarıya imza attıklarını söyleyen Doruk, "Dikkatleri sayesinde tarihi ve kültür varlığı barındıran bir aracın tespitini sağladılar ve önemli bir tarihi kültür varlığının kaçakçılığının da önüne geçmiş oldular. Bundan sonraki görevlerinde de böyle başarılı bir şekilde tüm teşkilatımızla birlikte devam etmeleri hususunda da kendilerini tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum." diye konuştu.

Programa, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt ve Asayiş Şube Müdürü Doğan Yıldırım da katıldı.

Kaynak: AA

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