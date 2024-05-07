Amasya'da tarihi konakta çıkan yangında bir erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Amasya'da tarihi konakta çıkan yangında bir erkek cesedi bulundu

Amasya\'da tarihi konakta çıkan yangında bir erkek cesedi bulundu

Amasya'da bulunan yaklaşık 100 yıllık tarihi bir konakta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında konak kullanılamaz hale gelirken, çevredeki 4 bina da hasar gördü. Yangın sonrası yapılan aramada, Vedat Sayar isimli 65 yaşındaki bir erkek cesedi bulundu. Sayar'ın yangın başlamadan önce konakta olduğu güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

07.05.2024 10:29
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Amasya'da tarihi konakta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, konağın enkazında yanmış halde bir erkek cesedi bulundu.

Sultan II. Bayezid Camisi'nin bulunduğu bölgede yer alan ve çevresinde otellerin olduğu, yaklaşık 100 yıllık konakta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen, 2 katlı tarihi konağa yayılan ve çevredeki 4 binaya da sıçrayan yangına, vatandaşların haber vermesi üzerine Amasya Belediyesine ve ilçe belediyelerine ait itfaiye ekipleri ile AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Polis ekipleri, yangının büyümesi ihtimali üzerine tarihi konağın etrafındaki diğer ahşap evleri boşalttı.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü, yangında tarihi konak kullanılamaz hale gelirken, çevresindeki 4 binada hasar oluştu.

Soğutma çalışmalarının sonunda, konağın enkazında yapılan aramada, 65 yaşındaki Vedat Sayar'ın cesedine ulaşıldı.

Sayar'ın yangın başlamadan önce konağa girişi ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: AA

Amasya, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya'da tarihi konakta çıkan yangında bir erkek cesedi bulundu - Son Dakika

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