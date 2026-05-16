Amasya\'da Taşkın: Yeşilırmak Nehri Taştı

Bölgede son günlerde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Yeşilırmak Nehri'nin su seviyesi yükseldi. Nehirdeki su seviyesinin yükselmesiyle 55 Evler Mahallesi Ataşehir mevkisinde taşkın meydana geldi, çevredeki bazı evlerin giriş katlarını su bastı. İhbarla bölgeye sevk edilen Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, tahliye çalışması başlattı.
