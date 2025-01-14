Amasya\'da Tehlikeli Yolculuk: Otomobilin Tavanında Baza ve Yatak Taşıdı

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AMASYA'da otomobilinnin tavanında çift kişilik baza ve yatak taşıyan sürücünün tehlikeli yolculuğu, cep telefonuyla görüntülendi.

Şeyhcui Mahallesi Türkistan Caddesi Milli Hakimiyet Parkı yakınlarında, otomobilinin tavanında çift kişilik baza ve yatak taşıyan sürücü, tehlikeye aldırış etmeden trafikte ilerledi. O anlar cep telefonuna başka bir sürücü tarafından kaydedildi. Otomobil bir süre ilerledikten sonra gözden kayboldu.