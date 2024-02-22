Amasya'da trafik kazaları için riskli bölgeler belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Amasya'da trafik kazaları için riskli bölgeler belirlendi

Amasya\'da trafik kazaları için riskli bölgeler belirlendi

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik kazalarının en riskli olduğu bölgeleri belirleyerek bu bölgelerde eğim, sert viraj ve buzlanma noktalarını işaretledi. Amasya Valisi Yılmaz Doruk, kent genelinde 29 noktanın riskli olarak belirlendiğini ve trafik kazalarını önlemek amacıyla bu bölgelerde önlemler alındığını açıkladı.

22.02.2024 14:43  Güncelleme: 14:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da trafik kazaları açısından en riskli bölgeler belli oldu, belirlenen bölgelerde eğim, sert viraj ve buzlanma noktaları işaretlendi.

Trafik kazalarını en aza indirmek için çalışma başlatan Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik kazalarının yaşanabileceği en riskli alanları belirleyerek bu bölgelerin haritasını çıkardı.

Amasya Valisi Yılmaz Doruk, kentte trafik açısından riskli noktaların belirlendiğini ve bu bölgelerde eğim, sert viraj ve buzlanma noktalarının işaretlendiğini söyledi.

Kent genelinde 29 noktanın riskli olarak belirlendiğini ifade eden Doruk, şunları kaydetti:

"Hayatımızın merkezinde olan trafik, günümüz dünyasında ne yazık ki insan hayatını tehdit eden küresel bir sorun hilen gelmiştir. Dünya Sağlık Örgütü rakamlarına göre, trafik kazaları, dünyada her yıl ortalama 1 milyon 350 bin insanın hayatını kaybetmesine ve 78 milyon insanın da yaralanmasına sebep olmaktadır. Bu bağlamda Karayolları Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında, ilimizde meydana gelebilecek trafik kazalarının ve trafik kazası kaynaklı ölüm ve yaralanmalarının önüne geçebilmek amacıyla ilimiz yol ağında trafik kazası olabileceği değerlendirilen riskli noktalar kitapçığı hazırlanmıştır."

Kaynak: AA

Amasya İl Jandarma Komutanlığı, Amasya, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya'da trafik kazaları için riskli bölgeler belirlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2024 16:14:35. #1.11#
SON DAKİKA: Amasya'da trafik kazaları için riskli bölgeler belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement