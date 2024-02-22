Amasya\'da trafik kazaları için riskli bölgeler belirlendi

Amasya'da trafik kazaları açısından en riskli bölgeler belli oldu, belirlenen bölgelerde eğim, sert viraj ve buzlanma noktaları işaretlendi.
Trafik kazalarını en aza indirmek için çalışma başlatan Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik kazalarının yaşanabileceği en riskli alanları belirleyerek bu bölgelerin haritasını çıkardı.
Amasya Valisi Yılmaz Doruk, kentte trafik açısından riskli noktaların belirlendiğini ve bu bölgelerde eğim, sert viraj ve buzlanma noktalarının işaretlendiğini söyledi.
Kent genelinde 29 noktanın riskli olarak belirlendiğini ifade eden Doruk, şunları kaydetti:
"Hayatımızın merkezinde olan trafik, günümüz dünyasında ne yazık ki insan hayatını tehdit eden küresel bir sorun hilen gelmiştir. Dünya Sağlık Örgütü rakamlarına göre, trafik kazaları, dünyada her yıl ortalama 1 milyon 350 bin insanın hayatını kaybetmesine ve 78 milyon insanın da yaralanmasına sebep olmaktadır. Bu bağlamda Karayolları Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında, ilimizde meydana gelebilecek trafik kazalarının ve trafik kazası kaynaklı ölüm ve yaralanmalarının önüne geçebilmek amacıyla ilimiz yol ağında trafik kazası olabileceği değerlendirilen riskli noktalar kitapçığı hazırlanmıştır."
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