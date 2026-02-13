Amasya'da Trafik Kazaları KGYS ile Kaydedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Amasya'da Trafik Kazaları KGYS ile Kaydedildi

13.02.2026 18:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da KGYS kameraları, hatalı manevralar ve dikkatsizlik sonucu yaşanan trafik kazalarını kaydetti.

EMNİYET Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Ocak ayında Amasya'da Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedilen bazı trafik kazalarının görüntülerini paylaştı. Paylaşılan görüntülerde, kavşaklarda yapılan hatalı manevralar, kontrolsüz dönüşler ve sürücü dikkatsizliği sonucu yaşanan kazalar yer aldı.

Amasya'da meydana gelen trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı. Görüntülerde, özellikle şehir giriş-çıkış noktalarında bulunan yoğun kavşaklarda araçların birbirine yakın mesafede ilerlediği, bazı sürücülerin kavşak içinde ani yön değiştirdiği ve geçiş önceliğine dikkat edilmediği anlar dikkat çekti. Bir kazada, dönüş yapmak isteyen otomobile çarpan motosikletin sürücüsünün yere savrulduğu, motosikletin ise duvara çarptığı anlar yer aldı.

Haber: Şerife Serap KARA-AMASYA-DHA

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Güvenlik, Trafik, Amasya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya'da Trafik Kazaları KGYS ile Kaydedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular 37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular
İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah’ım burası neresi İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah'ım burası neresi
Köyceğiz’de zarar büyük: Böyle bir afet görmedim, yetkililerden yardım bekliyoruz Köyceğiz'de zarar büyük: Böyle bir afet görmedim, yetkililerden yardım bekliyoruz
Bakan Gürlek’ten 12. Yargı Paketi açıklaması: İnfaz sisteminde değişiklikler yapmayı düşünüyoruz Bakan Gürlek'ten 12. Yargı Paketi açıklaması: İnfaz sisteminde değişiklikler yapmayı düşünüyoruz
İki kadının parçalanarak öldürüldüğü dehşet evinde ’beyaz valiz’ detayı İki kadının parçalanarak öldürüldüğü dehşet evinde 'beyaz valiz' detayı
Zeydan Karalar’ın tahliyesine yapılan itiraz için karar verildi Zeydan Karalar'ın tahliyesine yapılan itiraz için karar verildi

18:38
Trabzonspor’a Fenerbahçe maçı öncesi yıldız isminden kötü haber
Trabzonspor'a Fenerbahçe maçı öncesi yıldız isminden kötü haber
18:11
CHP’den istifa etti, ilk işi Mansur Yavaş posterini indirmek oldu
CHP'den istifa etti, ilk işi Mansur Yavaş posterini indirmek oldu
17:52
İsrail Başbakanı Netanyahu ’ölüm listesi’nde: Zamanını biz belirleyeceğiz
İsrail Başbakanı Netanyahu 'ölüm listesi'nde: Zamanını biz belirleyeceğiz
17:34
Derbi öncesi flaş karar Sadettin Saran futbolculara duyurdu
Derbi öncesi flaş karar! Sadettin Saran futbolculara duyurdu
16:50
Adı yasak aşk dedikodularına karışan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu disipline sevk edildi
Adı yasak aşk dedikodularına karışan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu disipline sevk edildi
16:25
Antalya Havalimanı’nda büyük panik Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü
Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 18:54:56. #7.11#
SON DAKİKA: Amasya'da Trafik Kazaları KGYS ile Kaydedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.