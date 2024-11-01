Amasya\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

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Amasya'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

A.T'nin kullandığı 05 ACF 770 plakalı otomobil, Göllü Bağları mevkisinde, M.A. idaresindeki 42 APC 873 plakalı tırla çarpıştı.

Yaralanan otomobil sürücüsü ile araçta bulunan bir kişi, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.