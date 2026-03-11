Amasya\'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

AMASYA'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Amasya-Suluova kara yolunda meydana geldi. Sağ şeritte ilerleyen S.P. yönetimindeki 05 LF 479 plakalı otomobil, soğuk hava deposundan çıkıp anayola giren A.A. yönetimindeki 05 AV 996 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü ile yanındaki G.K ve G.K yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.