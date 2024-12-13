Amasya\'da Tünel Çıkışında Otomobil Ters Döndü, Sürücü Yaralandı

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AMASYA'da, tünel çıkışında bariyere çarpıp ters dönen otomobilin sürücüsü Hakan P. (35), yaralandı. O anlar, tünelin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında, Yeşil Yenice mevki Akdağ Tüneli çıkışında meydana geldi. Hakan P.'nin kontrolünü yitirdiği 05 ADD 701 plakalı otomobil, takla atarak bariyerleri aşıp, boş arazide ters döndü. Kazada, otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatılırken, olay anı ise tünelin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Şerife Serap KARA/AMASYA,