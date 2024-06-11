Amasya'da Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali için hazırlanan kısa film yayımlandı - Son Dakika
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Amasya'da Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali için hazırlanan kısa film yayımlandı

Amasya\'da Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali için hazırlanan kısa film yayımlandı

Amasya Valiliği tarafından hazırlanan tanıtım filminde, Amasya'da yaşayan önemli kişilerin yanı sıra Osmanlı padişahlarından şehzadelik dönemlerini kentte geçirenler ve Mustafa Kemal Atatürk'ün Amasya'ya gelişi, Müftünün Cülüs Tepe'de onu karşılaması ve 'Paşam, Amasya emrinizdedir' sözlerini söylemesi yer alıyor. Ayrıca, Milli Mücadele hazırlıkları ve Amasya Genelgesi de kısa filmde işleniyor. Film, Amasya Valiliğinin sosyal medya hesaplarından yayımlandı.

11.06.2024 10:39
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Amasya'da, 12-22 Haziran tarihlerinde yapılacak Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali kapsamında hazırlanan kısa film yayımlandı.

Amasya Valiliği tarafından hazırlanan tanıtım filminde, tarihte Amasya'da yaşayan önemli kişiler, Osmanlı padişahlarından şehzadelik dönemlerini kentte geçirilenlerle Mustafa Kemal Atatürk'ün Amasya'ya gelişi, Müftünün Cülüs Tepe'de onu karşılaması ve "Paşam, Amasya emrinizdedir" sözlerini söylemesi yer alıyor.

Milli Mücadele hazırlıkları ve Amasya Genelgesi'nin de işlendiği kısa film, Amasya Valiliğinin sosyal medya hesaplarından yayımlandı.

Kaynak: AA

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