Amasya\'da Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali için hazırlanan kısa film yayımlandı

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Amasya'da, 12-22 Haziran tarihlerinde yapılacak Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali kapsamında hazırlanan kısa film yayımlandı.

Amasya Valiliği tarafından hazırlanan tanıtım filminde, tarihte Amasya'da yaşayan önemli kişiler, Osmanlı padişahlarından şehzadelik dönemlerini kentte geçirilenlerle Mustafa Kemal Atatürk'ün Amasya'ya gelişi, Müftünün Cülüs Tepe'de onu karşılaması ve "Paşam, Amasya emrinizdedir" sözlerini söylemesi yer alıyor.

Milli Mücadele hazırlıkları ve Amasya Genelgesi'nin de işlendiği kısa film, Amasya Valiliğinin sosyal medya hesaplarından yayımlandı.