Amasya'da Yangın: 83 Yaşındaki Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Amasya'da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

Fethiye Mahallesi Fetih Sokak'taki müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangında dumandan etkilenen 83 yaşındaki E.İ, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.