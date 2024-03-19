Amasya'da Yardım Derneği Veresiye Defterlerini Kapattı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Amasya'da Yardım Derneği Veresiye Defterlerini Kapattı

Amasya\'da Yardım Derneği Veresiye Defterlerini Kapattı

Amasya Dost Eli Derneği, bağışçılarının desteğiyle 2 ekmek büfesi ve bir mini marketteki 42 bin liralık veresiye defterlerini satın alarak, ramazan ayında vatandaşlara destek oldu. Dernek başkanı Ethem Güdek, kentte gelir durumu düşük mahalleleri tespit edip ekmek büfelerine, mini marketlere borcu bulunanların borçlarını kapattıklarını söyledi. Güdek, 'Çok mutluyuz, çok dua aldık. Allah hayırseverlerimizden razı olsun. Amasya Dost Eli Derneğinin yaptığı bu yardım, ramazan ayının manevi atmosferini hissettirerek ihtiyaç sahibi ailelere umut ve moral oldu.' ifadelerini kullandı.

19.03.2024 17:21  Güncelleme: 17:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da bir yardım derneği tarafından 2 ekmek büfesi ve bir mini marketteki veresiye defterlerinin borçları kapatıldı.

Amasya Dost Eli Derneği, bağışçılarının desteğiyle 2 ekmek büfesi ve bir mini marketteki 42 bin liralık veresiye defterlerini satın alarak, ramazan ayında vatandaşlara destek oldu.

Dernek başkanı Ethem Güdek, kentte gelir durumu düşük mahalleleri tespit edip ekmek büfelerine, mini marketlere borcu bulunanların borçlarını kapattıklarını söyledi.

Güdek, "Çok mutluyuz, çok dua aldık. Allah hayırseverlerimizden razı olsun. Amasya Dost Eli Derneğinin yaptığı bu yardım, ramazan ayının manevi atmosferini hissettirerek ihtiyaç sahibi ailelere umut ve moral oldu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Amasya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya'da Yardım Derneği Veresiye Defterlerini Kapattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:37 Adalet Bakanı Tunç: Derbideki olaylara karışan 38 kişinin kimliği tespit edildi, futbolculara yönelik bir soruşturma yok Adalet Bakanı Tunç: Derbideki olaylara karışan 38 kişinin kimliği tespit edildi, futbolculara yönelik bir soruşturma yok
16:23 Fenerbahçe’den Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a yanıt: Açıklamalarını üzüntü ile takip ettik Fenerbahçe'den Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a yanıt: Açıklamalarını üzüntü ile takip ettik
16:03 Husumetlisini öldürüp başında sigara içerek bekledi Husumetlisini öldürüp başında sigara içerek bekledi
15:18 Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı
14:31 Erdoğan: Ekonomide seçim sonrası için felaket senaryoları yazanlar var, onları yakından takip ediyoruz Erdoğan: Ekonomide seçim sonrası için felaket senaryoları yazanlar var, onları yakından takip ediyoruz
17:00 Tayvanlı öğrenci sigorta dolandırıcılığı için 2 bacağını kestirdi, sadece 7 bin 200 dolar alabildi Tayvanlı öğrenci sigorta dolandırıcılığı için 2 bacağını kestirdi, sadece 7 bin 200 dolar alabildi
16:35 Cezaevinden çıkıp kendisine tecavüz ettiği iddiasıyla yaşlı adamı öldüren gencin sözleri mahkeme heyetini şaşkına çevirdi Cezaevinden çıkıp kendisine tecavüz ettiği iddiasıyla yaşlı adamı öldüren gencin sözleri mahkeme heyetini şaşkına çevirdi
16:11 Kızıl Goncalar dizisindeki “Ramazan“ sahnesi seyircileri sinirlendirdi Kızıl Goncalar dizisindeki "Ramazan" sahnesi seyircileri sinirlendirdi
16:06 Trabzon’da CHP otobüsüne taşlı saldırı düzenlendi Trabzon'da CHP otobüsüne taşlı saldırı düzenlendi
15:59 Ligden çekilecekler mi Fenerbahçe tarihi kararını KAP’a bildirdi Ligden çekilecekler mi? Fenerbahçe tarihi kararını KAP'a bildirdi
15:54 Bakan Özhaseki ve Ali İhsan Yavuz’a Sakarya’da İsrail protestosu: Ticareti kesin artık Bakan Özhaseki ve Ali İhsan Yavuz'a Sakarya'da İsrail protestosu: Ticareti kesin artık
15:36 Bu kadınlar o taraftarları nasıl durdursun Herkes Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki görevli güvenlikleri konuşuyor Bu kadınlar o taraftarları nasıl durdursun! Herkes Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki görevli güvenlikleri konuşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2024 18:31:42. #1.11#
SON DAKİKA: Amasya'da Yardım Derneği Veresiye Defterlerini Kapattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement