Amasya\'da Yardım Derneği Veresiye Defterlerini Kapattı

Amasya'da bir yardım derneği tarafından 2 ekmek büfesi ve bir mini marketteki veresiye defterlerinin borçları kapatıldı.
Amasya Dost Eli Derneği, bağışçılarının desteğiyle 2 ekmek büfesi ve bir mini marketteki 42 bin liralık veresiye defterlerini satın alarak, ramazan ayında vatandaşlara destek oldu.
Dernek başkanı Ethem Güdek, kentte gelir durumu düşük mahalleleri tespit edip ekmek büfelerine, mini marketlere borcu bulunanların borçlarını kapattıklarını söyledi.
Güdek, "Çok mutluyuz, çok dua aldık. Allah hayırseverlerimizden razı olsun. Amasya Dost Eli Derneğinin yaptığı bu yardım, ramazan ayının manevi atmosferini hissettirerek ihtiyaç sahibi ailelere umut ve moral oldu." ifadelerini kullandı.
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