Amasya\'da Yeni Eğitim Yılı Hazırlıkları Toplantısı

Amasya'nın Göynücek ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılı hazırlıkları değerlendirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, Göynücek Kaymakamı Oğuzhan Akman'a ziyarette bulundu.

Kaymakamlık makamında gerçekleştirilen toplantıda yeni eğitim öğretim yılına ilişkin hazırlıklar ele alındı.

İlçedeki okulların mevcut durumunu ve yürütülen eğitim çalışmalarını değerlendirdiklerini belirten Katipoğlu, ilçede öğrencilerin daha nitelikli eğitim imkanlarına ulaşması ve eğitim hizmetlerinin ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmesine yönelik görüş alışverişi yaptıklanı ifade etti.