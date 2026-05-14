Amasya'da etkili olan şiddetli yağışlar sonrasında çöken, merkeze bağlı Ümük ve Bayat köyleri arasındaki yolda İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.
Sağanak nedeniyle Ümük ve Bayat köyleri arasındaki yolda çökme meydana geldi.
Çökme nedeniyle yol çift taraflı ulaşıma kapatıldı. Jandarma ekipleri bölgede önlem aldı.
İl Özel İdaresi ekipleri, çöken yolu onarmak için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Amasya'da Yol Çöktü, Çalışmalar Başladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?