Amasya\'da Yüksek Kesimlere Kar Yağdı

Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Kentin yüksek kesimlerine hava sıcaklığının düşmesinin ardından kar yağdı, düşük rakımlı yerlerde ise yağmur etkili oldu.
Dereli, Belevi ve Tekke yaylalarında sabah saatlerinde başlayan kar, kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü.
Bölgede kar yağışı devam ediyor.
