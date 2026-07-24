Amasya'daki Çöp Sahasında Yangın Devam Ediyor - Son Dakika
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Amasya'daki Çöp Sahasında Yangın Devam Ediyor

Amasya\'daki Çöp Sahasında Yangın Devam Ediyor
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Amasya'daki katı atık tesisinde 5 gündür süren içten yanma, duman ve is kokusuna neden oluyor.

Amasya'da katı atık bertaraf tesisinin çöp döküm sahasında çıkan yangın, 5'inci gününde içten içe yanmaya devam ediyor.

Merkeze bağlı Boğazköy mevkisinde bulunan Amasya Katı Atık Bertaraf Tesisleri Birliği (AKAB) çöp döküm sahasında pazar günü henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Alevlerin söndürülmesinin ardından tonlarca katı atığın alt kısmında süren reaksiyon nedeniyle bölgede içten yanma süreci başladı.

Tesis alanından yükselen yoğun duman ve is kokusu, rüzgarın da etkisiyle Amasya kent merkezindeki mahallelerde hissediliyor.

Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, konuyla ilgili sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, katı atık tesisinde çıkan yangının söndürüldüğünü ancak soğutma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Alanın yaklaşık 30 dönüm büyüklüğünde olduğuna dikkati çeken Sevindi, "Burası, Amasya'nın tüm çöpünün toplandığı bir alan. Soğutma çalışmaları kapsamında Amasya Belediyesi, Suluova Belediyesi, Ziyaret Belediyesi, Merzifon Belediyesi ve Özel İdaremize ait kamyon ve iş makineleri, ayrıca özel sektörden destek veren firmaların araçlarıyla çalışmalarımız devam ediyor. En kısa sürede Amasya'mızı yoğun sis ve kokudan kurtaracağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Belediye, Amasya, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya'daki Çöp Sahasında Yangın Devam Ediyor - Son Dakika

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