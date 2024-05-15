Amasya Emniyet Müdürlüğü, öğrencilere Samsun gezisi düzenledi

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Amasya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından, ortaokul öğrencilerine yönelik 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Samsun gezisi düzenlendi.

Mehmetpaşa Ortaokulu öğrencisi 38 çocukla Samsun'a giden polisler, kentin tarihi ve turistik yerlerini gezecek.

Okul öğretmenlerinden Zübeyde Aydın, polis ekiplerine teşekkür ederek, "Emniyet Müdürlüğümüzün düzenlediği 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında çocuklarımızı Samsun'a geziye götürüyoruz. Çok özel bir etkinlik oldu bizim için. Çocuklarımız da çok heyecanlı, Samsun'un güzel yerlerini gezeceğiz." dedi.