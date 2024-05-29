Amasya Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Hamamözü Belediye Başkanı Cihan Demir'e ziyarette bulundu - Son Dakika
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Amasya Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Hamamözü Belediye Başkanı Cihan Demir'e ziyarette bulundu

Amasya Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Hamamözü Belediye Başkanı Cihan Demir\'e ziyarette bulundu

Amasya Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Hamamözü Belediye Başkanı Cihan Demir'e yeni görevinde başarı dileyerek ziyarette bulundu. Kurt, ziyarette iş birliği ve koordinasyon içinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Demir ise ziyaretten memnuniyetini dile getirerek asayiş ve huzurun sağlanması konusunda kolaylıklar diledi.

29.05.2024 15:59
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Amasya Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Hamamözü Belediye Başkanı Cihan Demir'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kurt, ziyarette, Demir'e yeni görevinde başarı dileyerek, Amasya Emniyet Müdürlüğü olarak Hamamözü Belediyesi ile her zaman iş birliği ve koordinasyon içinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Demir ise Kurt'un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt'u belediyemizde ağırlamaktan dolayı mutlu oldum. Ziyaretten ötürü kendilerine teşekkür ediyor, bölgemizdeki asayişi ve huzuru sağlamaları noktasında da kolaylıklar diliyorum." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Amasya Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Hamamözü Belediye Başkanı Cihan Demir'e ziyarette bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Amasya Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Hamamözü Belediye Başkanı Cihan Demir'e ziyarette bulundu - Son Dakika
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