Amasya İdare Mahkemesi, Eğitim Gücü Sen üyesinin sözlü sınavını iptal etti

(ANKARA) - Amasya İdare Mahkemesi, Eğitim Gücü Sen'in Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) eğitim kurumlarına yönetici seçme sürecinde sözlü sınavdan başarısız sayılan üyesi adına açtığı davada, sözlü sınav değerlendirmesine ilişkin işlemlerin iptaline karar verdi.

Amasya'da rehber öğretmen olarak görev yapan Eğitim Gücü Sen üyesi bir öğretmen, 2025 yılı MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'nın yazılı aşamasından 68,75 puan alarak başarılı oldu. Ancak sözlü sınavda 55,67 puan verilmesi üzerine başarısız sayıldı.

Sözlü sınav değerlendirmesinin "somut ve objektif gerekçelere dayanmadığını" ileri süren Eğitim Gücü Sen, üyesi adına işlemi yargıya taşıdı.

Eğitim Gücü Sen'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Amasya İdare Mahkemesi, dava konusu işlemleri oy birliğiyle iptat etti. Kararda, kamu hizmetlerinde kariyer ve liyakat ilkelerinin esas olduğuna dikkati çekerek, sözlü sınavlarda adaylara verilen puanların objektif ve somut gerekçelere dayanması ve yargısal denetime imkan sağlaması gerektiği vurgulandı.

Kararda, öğretmenin bilgiye dayalı soruları tam puanla yanıtlamasına rağmen gözlem ve kanaate dayalı değerlendirme alanlarında düşük puan aldığına işaret edilerek, idarenin bu puanların gerekçesini hukuken kabul edilebilir biçimde ortaya koyamadığı vurgulandı. Mahkeme, bu nedenle sözlü sınavın kariyer ve liyakat ilkelerine uygun, objektif ve yargısal denetime elverişli biçimde gerçekleştirildiğinin kabul edilemeyeceği sonucuna vardı.

"LİYAKAT SOYUT KANAATLERLE GÖLGELENEMEZ"

Eğitim Gücü Sen, sözlü sınavlarda adayların mesleki geleceklerini etkileyen değerlendirmelerin gerekçesiz ve denetlenemez kanaatlere bırakılamayacağını vurguladı.

"Liyakat, soyut kanaatlerle gölgelenemez; eğitim çalışanlarının emeği gerekçesiz değerlendirmelerle yok sayılamaz" ifadelerine yer veren sendika, üyelerinin emeğinin, kariyerinin ve mesleki geleceğinin objektiflikten uzak değerlendirmelere teslim edilmesine karşı hukuki mücadelesini sürdüreceğini kaydetti.