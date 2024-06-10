Amasya İl Jandarma Komutanlığı Vatandaşları Sahte Paraya Karşı Uyardı - Son Dakika
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Amasya İl Jandarma Komutanlığı Vatandaşları Sahte Paraya Karşı Uyardı

Amasya İl Jandarma Komutanlığı Vatandaşları Sahte Paraya Karşı Uyardı

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesi sahte para olaylarında artış yaşanabileceği konusunda vatandaşları uyardı. Ekipler, vatandaşlardan sahte para ile karşılaşmaları durumunda parayı veren kişinin bilgilerini tespit ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramalarını ve dolandırıcıların yakalanmasını sağlamalarını istedi. Ayrıca, vatandaşların sahte parayı tespit etmek için paraların güvenlik özelliklerini bilmesinin önemli olduğunu vurgulayan ekipler, broşür dağıtarak bilgilendirme yaptı.

10.06.2024 14:23
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Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşan Kurban Bayram öncesi sahte paraya karşı vatandaşları uyardı.

Ekipler, Kurban Bayramı'nın yaklaşması nedeniyle hayvan pazarlarının hareketlendiği bu sebeple sahte para olaylarında artış yaşanabileceğinden dolayı vatandaşları sahte paraya karşı uyardı.

Jandarma ekipleri yaptıkları uyarıda, vatandaşlardan yapmış oldukları alışverişlerinde sahte para ile karşılaşması halinde, parayı veren şahsın eşkal, kimlik ve araç bilgisini tespit ederek en kısa sürede 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması ve dolandırıcıların yakalanmasını sağlamalarını istedi.

Vatandaşların paranın sahte olup olmadığını tespiti için paraların güvenlik özelliklerini bilmesinin büyük önem arz ettiğini ifade eden ekipler, sahte paranın anlaşılması için vatandaşlara broşür dağıttı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Amasya İl Jandarma Komutanlığı Vatandaşları Sahte Paraya Karşı Uyardı - Son Dakika

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