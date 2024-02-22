Amasya İl Müftülüğü'nden Kızılay Kan Bağışı Kampanyasına Destek - Son Dakika
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Amasya İl Müftülüğü'nden Kızılay Kan Bağışı Kampanyasına Destek

Amasya İl Müftülüğü\'nden Kızılay Kan Bağışı Kampanyasına Destek

Türk Kızılay Amasya Kan Merkezi tarafından, İl Müftülüğünde açılan stantta din görevlileri kan bağışında bulundu. Amasya İl Müftüsü Durmuş Ayvaz ve şartları tutan tüm din görevlileri kan bağışında bulunarak Kızılay'ın kampanyasına destekte bulundu. Kampanyanın farkındalık oluşturduğunu belirten Müftü Ayvaz, 'Kan bağışı kampanyamız Kızılay ile ortak bir şekilde devam ediyor. Başta Kızılay ekibine, din görevlerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm vatandaşlarımızı kan bağışında bulunmaya davet ediyorum.' dedi.

22.02.2024 15:13  Güncelleme: 15:15
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Türk Kızılay Amasya Kan Merkezi tarafından, İl Müftülüğünde açılan stantta din görevlileri kan bağışında bulundu.

Amasya İl Müftüsü Durmuş Ayvaz ve şartları tutan tüm din görevlileri kan bağışında bulunarak Kızılay'ın kampanyasına destekte bulundu.

Kampanyanın farkındalık oluşturduğunu belirten Müftü Ayvaz, "Kan bağışı kampanyamız Kızılay ile ortak bir şekilde devam ediyor. Başta Kızılay ekibine, din görevlerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm vatandaşlarımızı kan bağışında bulunmaya davet ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Amasya İl Müftülüğü'nden Kızılay Kan Bağışı Kampanyasına Destek - Son Dakika

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