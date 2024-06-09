Amasya İl Müftülüğü, YKS'ye yetişmeye çalışan öğrencilere yardımcı oldu - Son Dakika
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Amasya İl Müftülüğü, YKS'ye yetişmeye çalışan öğrencilere yardımcı oldu

Amasya İl Müftülüğü, YKS\'ye yetişmeye çalışan öğrencilere yardımcı oldu

Amasya İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) yetişmeye çalışan öğrencilere destek olmak için motosikletli bir ekip kurdu. Üç din görevlisi, gönüllü olarak görev alarak sınava yetişmeye çalışan öğrencileri motosikletleriyle sınava girecekleri binaya taşıdı. İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, bu güzel organizasyon için teşekkür ederken, aileler de Müftülük çalışanlarına teşekkür etti.

09.06.2024 14:35
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Amasya İl Müftülüğü tarafından kurulan motosikletli ekip, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) yetişmeye çalışan öğrencilere yardımcı oldu.

Amasya İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü, YKS'ye girecek öğrencilere destek olmak için motosikletli ekip oluşturdu.

Gönüllü olarak görev alan motosikletli üç din görevlisi, kentte sınava yetişmeye çalışan yaklaşık on öğrenciyi motosikletle, sınava girecekleri binaya götürdü.

İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, gazetecilere, evlatları sınava girecek olan ailelere sınav öncesi süreçte manevi destek olduklarını belirterek, öğrencilere sınavda başarı temennisinde bulundu.

Ayvaz, "Üniversite sınavına girecek gençleri gönüllü olarak motorlarıyla taşıyan din görevlilerimize ve böyle güzel bir organizasyondan dolayı İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü ekibine teşekkür ediyorum." dedi.

Aileler ise bu güzel çalışmadan dolayı Müftülük çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: AA

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