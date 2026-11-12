Amasya Merzifon\'da araçta 1 kilo 207 gram uyuşturucu bulunan 2 şüpheli tutuklandı

Amasya Merzifon'da araçta 1 kilo 207 gram uyuşturucu bulunan 2 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Amasya Merzifon'da Narkotik ekiplerinin durdurduğu araçta ve 2 şüphelinin üzerinde 1 kilo 207 gram sentetik uyuşturucu ile 40 bin lira bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde araçlarında uyuşturucu bulunan 2 şüpheli tutuklandı.
Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde sevk edenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda durdurulan bir araç ile araçta bulunan N.H. (50) ve S.H'nin (41) üzerinde yapılan aramada 1 kilo 207 gram sentetik uyuşturucu ile 40 bin lira ele geçirildi.
Polis ekiplerince şüpheliler gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.H. ve S.H, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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